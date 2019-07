Музикални виртуози пленяват Слънчев бряг

"HOUSE CLASSICS LIVE" с премиера в слънчев бряг на 3 август

Toва лято, Bedroom beach ще бъде домакин на първия по рода си HOUSE CLASSICS LIVE. Това е събитие инспирирано от световните тенденции, при които класически и емблематични произведения, се изпълняват на живо в хаус клубове. Едни от най-големите български, музикални виртуози ще се съберат заедно на една сцена, за да представят колоритния проект. Това са артисти от различни стилове, които са обединени от една обща идея - да придадат ново звучене на вечните класически хитове.

На 3 август (събота), за първи път в Слънчев бряг, ще се състои премиерата на HOUSE CLASSIC LIVE. Зад това име се крият 5 артиста: DJ Dimo BG; MC Vera Russo; Стойко Милев (ел. и синт. Бас); Никола Джоков - (китара) и Ивайло Стайков (синтезатори). Идеята им се заражда още в началото на 2019, а всички заедно репетират вече близо 4 месеца. Самото шоу продължава над 1 час и по време на него, гостите на партито, ще станат свидетели на уникални аранжименти на свои любими хитове като: „U got to show me love“ на Robin S; House of Glass - Disco Down; “Touch me” на Dj Rui Da Silva. Премиерата на иновативния проект е в 23:30 часа. Едно от главните действащи лица на сцената ще бъде MC Vera Russo, която не крие вълнението си от премиерата на шоуто.

"С годините, клубната сцена в България достигна нови измерения. Днес, със сигурност мога да кажа, че тя се доближава максимално до световните тенденции и стандарти. Проектът „HOUSE CLASSIC LIVE“ е поредното доказателство затова. Още в самото начало, харесах идеята и неусетно се превърнах в мотора на тази артистична инициатива, която имаме амбицията да превърнем в хит на Балканите. Сигурна съм, че всички гости на събитието ще останат меко казано изненадани от това, което предстои да видят и чуят на живо. Аз самата го определям, като музикален екстаз, като връх на летните емоции. В репертоара сме подготвили вечни класики и хитове, които всеки асоциира със свой спомен. В този ред на мисли, гостите предстои да съприживеят любими моменти и емоции под въздействието на музиката.“