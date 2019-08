Трета седмица поред Ед Шийран е начело на британската класация за албуми

Певецът и автор на песни Ед Шийран за трета поредна седмица е начело в британската класация за албуми, съобщава сайтът на официалната компания, която следи продажбите.

Шийран запазва първенството си с албума "No. 6 Collaborations Project", включващ сътрудничества с изпълнители като Джъстин Бийбър, Бруно Марс, Чанс дъ Рапър.

Второто място в класацията също остава непроменено и се заема от шотландския певец Луис Капалди с дебютната му тава "Divinely Uninspired To A Hellish Extent". Следва групата "Кайзер чийфс" с "Duck", предава БТА.

Челната петица в британската албумна класация се допълва от певицата Били Айлиш с "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" и саундтрака към филма "Най-великият шоумен".

В британската класация за сингли първенството си запазват Шон Мендес и Камила Кабело с парчето "Senorita".

Следващите две позиции в чарта заема Ед Шийран - втората със сингъла "Beautiful People" в сътрудничество с певеца Калид и третата с парчето "I Don't Care" в сътрудничество с Джъстин Бийбър.