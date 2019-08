Близки на Селин Дион мислят, че гаджето й я манипулира, тя го защити в инстаграм

Едва година, след като загуби съпруга си Рене Анджелил през 2016 г., Селин се изправи пред слуховете, че има връзка с по-младия испанец Пепе Муньос. Мълвата обикаляше медийното пространство дълго, докато певицата не започна да се появява все по-често в компанията на танцьора, информира dir.bg.

Първоначално той взе участие в някои от концертите на Дион, като на сцената танцува не само с групата, но и с нея самата. Тази година двамата посетиха заедно редица ревюта от Седмицата на модата в Париж, като той бе неотлъчно до нея в обиколките ѝ във Франция. По онова време на едно от дефилетата, на което стояха на първи ред, Муньос дори деликатно обгръна с ръка изпълнителката на "My Heart Will Go On" и си позволи внимателно да оправи деколтето на дрехата ѝ. С всяка своя съвместна поява, те разпалваха убеждението, че имат интимни взаимоотношения.

Официално потвърждение обаче така и не последва, затова всички просто приеха, че двамата са влюбени.

Днес нови твърдения започнаха да се носят из светските среди, в които се твърди, че 35-годишният испанец изобщо не изпитва романтични чувства към 51-годишната канадка. Нещо повече, нейни близки са на мнение, че той е с нея единствено заради лична изгода. Приближените твърдят още, че Пепе е успял дотам да омая Селин, че вече без проблем я манипулира и вече я е настроил срещу част от екипа ѝ, като дори е успял да я накара да уволни стилистката си.

Певицата, обаче, не махна с вяла ръка, подминавайки случилото се, и в официалната си Инстаграм страница пусна окуражително обръщение към Пепе, което е подписано от обкръжението ѝ.

"Скъпи Пепе, като истински членове на "вътрешния кръг" на Селин, ние сме натъжени и разочаровани от неверните истории, които се пишат в медията, позоваваща се на нейни приближени, твърдящи че ти я манипулираш и обиждаш. Тези "източници" не правят нищо друго, освен да разпространяват клюки. Не им позволявай да те наранят", гласи посланието.

Пепе Муньос е роден през 1985 г. в Малага и от малък се увлича по танците. Освен че изкарва 1-годишен курс по танци в Куба, той също така той взима уроци и в школата на Кралския балет в британската столица. Когато е на 18 г. получава роля в мюзикъла "Котките". За сцената на "Сизър палас", където в продължение на години Дион изнасяше концерти, го открива един от представителите на творческия екип на певицата, като го кани да стане част от групата на танцьорите ѝ. За определено време той се среща с известната испанска тв водеща Паула Васкес, която е с 11 г. по-голяма от него.