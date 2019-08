Дженифър Лопес пристигна в Анталия, отсяда в бронираната вила на Ердоган

Дженифър Лопес пристигна в Анталия, където днес ще се състои концертът й в рамките на турнето "It's My Party", съобщи Анадолската агенция.

Концертът ще бъде организиран в известен хотел в курорта.

Самолетът на латиноамериканската поп звезда пристигна в Анталия вчера сутринта, предава БТА.

Лопес е настанена в триетажна бронирана вила с пет спални, басейн и площадка за хеликоптер. Вилата е известна с това, че бе подготвена за ползване от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, когато той бе домакин на срещата на върха на лидерите на Г-20 в Анталия през 2015 г.

За организацията на концерта се грижат 150 души, информира Анадолската агенция.

Очаква се изпълнителката да остане в Анталия общо три дни.

Тази вечер Джей Ло ще изпълни новия си хит "Medicine", както и много други парчета, включително "On the floor", "Ain't it funny", "Love don't cost a thing".