Силвестър Сталоун си замина, у нас снимаха и история за Пепеляшка

В “Ню Бояна” пак чакат Джерард Бътлър

Силвестър Сталоун си тръгна от България, но пък друга звезда е на път към страната ни. Съвсем скоро се очаква у нас да пристигне и Джерард Бътлър.

Сталоун приключи със снимките на “Рамбо: Последна кръв” в киностудията “Ню Бояна” и си замина, след като изкара у нас няколко седмици. Друга част от кадрите са правени в Мексико. У нас действието се е развивало основно из горите на Бояна.

В киностудията обаче вече тече подготовка за филма, в който ще участва Джерард Бътлър, но все още не са ясни подробности. Работи се и върху лента, разказваща историята на Синбад мореплавателя.

През юни в България бе филмирана още една приказна история - Cinderella: After Ever After. В нея в образа на принца участва британският актьор Дейвид Уилямс, който е в журито на “Великобритания търси талант”. Лентата е за телевизия Sky1 и се очаква да бъде излъчена около Коледа. Комедията разказва историята на Пепеляшка, след като се омъжва за принца. Героинята, изиграна от Сиан Гибсън, започва да се пита дали не е прибързала твърде много с брака. Освен това ѝ се налага да спаси краля, в чийто образ влиза Том Къртни, от злата си мащеха. На снимачната площадка Дейвид Уилямс се държи като истинска звезда и за да задоволят капризите му около него непрекъснато пърхат двама асистенти. Повечето кадри са правени в столичния Военен клуб.

Неговата колежка в журито на “Великобритания търси талант” - Аманда Холдън, също беше в България. Тя участва в снимките на петия сезон на комедийния сериал Plebs.