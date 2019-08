Музика от 90-те звуча на пристанището в Бургас

Над 8000 зрители се събраха на пристанището в Бургас, за да слушат хитовете на 90-те години. Spice Music Festival събра на една сцена някои от най-популярните изпълнители от този период. На откриването на двудневното събитие в петък вечерта на една сцена се качиха East 17, Dr. Alban, Rednex, La Bouche, Snap, Haddaway. Към тях се присъединиха и българските изпълнители от “Ъпсурт”. Интересът към концерта се оказа много голям, последните билети свършиха през деня, а отвън останаха без пропуски още много желаещи да слушат популярните хитове от близкото минало.

Снощи бе втората вечер на фестивала и в програмата бяха включени 2 Brothers on the 4th floor, Capella, Deep Zone, Ice MC, No Mercy, 2 Unlimited.