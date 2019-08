Дрейк оглави класацията на "Билборд" за албуми

Канадският рапър Дрейк оглави за девети път в кариерата си престижната седмична класация Топ 200 на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

По данни на Нилсен Мюзик от новата компилация "Care Package" на изпълнителя са продадени 109 000 еквивалентни албумни единици, които му отреждат първенството, информира БТА.

Освен Дрейк Гарт Брукс, Мадона, Еминем и "Ролинг стоунс" са оглавявали албумния чарт по девет пъти. Преди тях са "Бийтълс" с 19 албума под номер едно, Джей-Зи с 14, Брус Спрингстийн и Барбра Стрейзанд с по 11 и Елвис Пресли с десет.

Второ място в албумната класация заема певецът и автор на песни Ед Шийран с 49 000 продадени еквивалентни единици от тавата "No. 6 Collaborations Project". Следва певицата Били Айлиш с 47 000 продадени единици от албума "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

Челната петица в класацията Топ 200 се допълва от рапъра Лил Дърк с тавата "Love Songs 4 the Streets 2" (44 000 продадени единици) и ритъм енд блус певеца Крис Браун с "Indigo" (37 000 продадени единици).