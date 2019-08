Фенове се събраха в Бетъл за 50-годишнината на фестивала "Удсток" (Снимки)

Въпреки че остава в историята с наименованието "Удсток", прочутият фестивал през 1969 г. всъщност е организиран в Бетъл. Градът, намиращ се на 130 километра северозападно от Ню Йорк, събра феновете, стекли се да отбележат половинвековния юбилей на знаковата проява, съобщават Асошиейтед прес и Франс прес.

Организатор на поредицата събития по случай годишнината, които започнаха в четвъртък и ще продължат до неделя, е центърът за изкуства "Бетъл удс", предава БТА.

За разлика от оригиналната проява сега не се очаква огромен наплив от хора, тъй като планираните събития са платени. Посетителите трябва да разполагат и с пропуски, за да могат да шофират в района през уикенда. Ограниченията се налагат, за да се избегне хаосът, съпътствал фестивала през 1969 г.

Петдесет години след изявата си на оригиналния фест, в Бетъл се завърна фолк певецът Арло Гътри. Сред парчетата, които ветеранът изпълни, беше класиката "The Times They Are a-Changin" на Боб Дилън.

Фестивалът "Удсток" през 1969 г., афиширан като "три дни мир и музика", се превръща в едно от знаковите събития в музикалната история.

В продължение на три на моменти дъждовни дни над 30 изпълнители и групи, сред които Джими Хендрикс, Джанис Джоплин, "Ху", "Грейтфул дед", се изявяват пред публика от около 400 000 души. Повечето от тях посещават фестивала безплатно и лагеруват на място в калта. Проявата е документирана в отличения с "Оскар" филм "Удсток" (1970).