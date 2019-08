Несебър отбеляза празника си със зрелищна заря, въздействащо светлинно шоу и емоционални концерти

One Love Tour и вицепремиерът и външен министър на Република България Екатерина Захариева събраха над 10 000 човека в Струмица Съпругата на Зоран Заев - Зорица Заева лично уважи и подкрепи фестивала One Love Tour в Струмица Фестивалът One Love Tour организиран, за трета поредна година, от "Междинна станция" на Иван и Андрей,