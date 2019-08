Рок класика и симфончен оркестър ще очароват феновете в Пловдив

Уникалното шоу Rock the Opera гостува на 7 септември в Европейската столица на културата – Пловдив. Сред изящните мраморни форми на Античния театър рокът и класиката се преплитат в една невероятна хармония, сътворена от музиканти на световно ниво. В концерта участват изпълнители от оркестъра на Пловдивската държавна опера в съвместен проект с Пражката филхармония и една от най-емблематичните рок банди в България – АХАТ.

Диригент и автор на спектакъла е Фридeман Рийле, музикант, чийто талант и иновативност не могат да се съберат в рамките на класическия жанр. Не е изненада и фактът, че още в самото начало новопоявилото се шоу получава подкрепа от Иън Гилън – рок легенда от Deep Purple и Black Sabbath, който участва като солист в 11 спектакъла на Rock The Opera.

Маестро Рийле ще композира омайващ коктейл от хитове на класическия рок като “We Are The Champions” на Queen, “Smoke On The Water” нa Deep Purple, “Shine On You Crazy Diamond” нa Pink Floyd и “With or Without You” нa U2, елегантно подчертан от симфоничния оркестър, с романтичен привкус от античния декор и ефектни светлини за блясък.

Успехът следва Рийле на големите Европейски сцени – Виенската опера, Концергебау в Амстредам, десетки концерти в Загреб, Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Милано, Палермо, Прага, Москва, Истанбул, Базел, Рейкявик и др. Голям успех бе и първото гостуване в България през декември миналата година, когато шоуто разтресе препълнената зала 1 на НДК.

На Античната сцена на 7 септември ценителите на рок музиката ще имат удоволствието да чуят Звезди Керемедчиев /АХАТ/, Атанас Пенев /БТР/, победителката от първия български Мюзик Айдъл – Невена Цонева, Маркета Пауличкова от Чехия, Леан Джарвис от Великобритания. Те са подготвили програма с най-доброто, създадено от Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, Pink Floyd, AC/DC, Rolling Stones и други любими на феновете рок групи.

Rock the Opera наистина е невeроятно красив спектакъл, в който рок и класическа музика се преплитат в неочаквана, но перфектна симбиоза от звук, ритъм, интензивност, емоция, въображение и светлинно шоу, незабравимо докосване до душата и удоволствие за сетивата и на най-претенциозните меломани.

Шоуто трябва да продължи!

Събитието се очертава като един от най-важните акценти в септемврийския афиш на Европейската столица на културата – Пловдив. Билетите се разпространяват в мрежата на Eventim.