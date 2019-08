Радио ENERGY вече звучи в Плевен и Сливен

Станцията с най-много хитове от 90-те – с повече от 200 000 нови слушатели!

Радио ENERGY – радиото, което пуска любимите хитове от 90-те години до днес, вече звучи в град Плевен на 99.3MHz и в град Сливен на 98.00MHz. С тези два нови града, честотите на станция номер едно за любимите песни от 90-те до днес, стават 23 в цялата страна. Така радио ENERGY може да бъде музикалната компания на пътуващите по целия път на магистрала Тракия – от София до Бургас!

Динамичният музикален формат и енергично и позитивно настроение, което медията предава, са перфектните съставки на приятното ежедневие вкъщи, в офиса и навън, а на работа и на път – са незаменими партньори. Двете нови честоти на радио ENERGY могат да направят слушателите в Плевен и Сливен участници и в най-вълнуващата кампания на лято 2019, чиято голяма награда е пътуване за двама до екзотичния остров Бали. Броени дни остават до края на регистрацията за ENERGY ваканция, а желаещите да спечелят – са повече от 11 000!

Основният акцент в музиката на радио ENERGY – безспорните хитове на 90-те, звучат в комбинация и с най-големите хитове от последните няколко години.

Активните българи на възраст между 20 и 45 години предпочитат да започват деня си с единственото в българския ефир сутрешно request шоу – ENERGY Request.

Радио ENERGY е станцията, която среща слушателите си с любимите изпълнители от 90-те до днес не само в ефира си, а и на живо на партита и концерти. Радио ENERGY стана част от най-горещото лятно събитие на август 2019 – Spice Music Fest, където повече от 16 000 човека два дни пяха и танцуваха с East 17, Dr. Alban, REDNEX, La Bouche, SNAP, HADDAWAY, 2Brothers on the 4th floor, Capella, Deep Zone, Ice MC, No Mercy, 2 Unlimited и др.