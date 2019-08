Шон Мендес и Камила Кабело ще пеят Senorita на наградите на MTV

Шон Мендес и приятелката му Камила Кабело ще представят своя дебют на живо с дуета си от хита "Senorita" на видео музикалните награди на MTV, съобщи Контактмюзик.

Двамата популярни изпълнители, които официално обявиха връзката си неотдавна в Инстаграм, ще пеят в дует на наградната церемония, предвидена за 26 август в "Пруденшъл сентър" в град Нюарк, щата Ню Джърси, предава БТА.

Това ще бъде третото поред изпълнение на живо на Мендес на бляскавото наградно шоу на MTV. Той е номиниран тази година в пет категории. През 2017 година той изпълни хита си "There's Nothing Holdin me Back" , а миналата - "In My Blood".

Приятелката на Шон Камила Кабело спечели две награди миналата година, а сега е с четири номинации. Изпълнението й на живо с Мендес ще бъде нейният сценичен дебют на видео музикалните награди на музикалния канал.