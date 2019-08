Ед Шийран се завърна на първото място в британската класация за албуми

Ед Шийран се върна на първото място в британската класация за албуми, след като миналата седмица беше изместен от "Слипнот", съобщи Прес асосиейшън.

Преди "We Are Not Your Kind" на "Слипнот" да заеме първото място, "No. 6 Collaborations Project" на Ед Шийран оглавяваше британската класация за албуми четири седмици.

Група "Слипнот" слезе на четвърта позиция, предава БТА.

Второто място в британската класация за албуми заема "Divinely Uninspired To A Hellish Extent" на Луис Капалди. "No Man's Land" на Франк Търнър дебютира на трето място.

Челната петица завършва Били Айлиш с "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

В класацията на синглите първото място за шеста седмица заемат Шон Мендес и Камила Кабело със "Senorita". Втори е Ед Шийран "Beautiful People" с участието на Калид, а трети Доминик Файк с "3 Nights".