Кои песни слуша Барак Обама това лято?

Барак Обама това лято слуша "всичко" - от Дрейк и Бионсе до "Стийли Дан" и Франк Синатра, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Бившият американски президент определи лятната си плейлиста като "нещо ново, нещо старо, нещо бързо, нещо бавно". Той разпространи в Туитър заглавията на 44 песни, които слушат напоследък със съпругата му Мишел. Сред тях са "Too Good" на Дрейк, "Reelin' in the Years" на "Стийли Дан" и класиката на Синатра "I've Got You Under My Skin."

Други предпочитани песни на Барак Обама са "MOOD 4 EVA" от "Цар Лъв" с Бионсе и Джей-Зи, както и "Brown Eyed Girl" на Ван Морисън и "Drift Away" на Доби Грей.

Миналата седмица Барак Обама сподели кои книги чете през лятото. Сред тях са "Момчетата от Никел" на Колсън Уайтхед, "Вълци" на Хилари Мантел и събраните съчинения на нобелистката Тони Морисън, която почина на 12 август.