Кристин Илиева: Благодарна съм, че имам шанса да започна живота си наново

Feeling Thankful and Blessed! Благодарна съм за шансът, който имам, да започна живота си наново и с нови сили. Да загърбя всичко лошо и да продължавам с пълни сили напред, да се боря за най-ценното в живота си и да не спирам да мечтая. Пренаредени ценности и мечти, нищо не е като преди, но за това пък казват, че животът е пълен с изненади. Бог взел едно, дал друго. Силно вярвам и не спирам да се боря за моето Чудо. Никога не съм се чувствала по-обичана, по-подкрепяна и по-уравновесена. Благодаря на семейството и приятелите си и на всеки един от вас, който е зад мен! Заедно можем всичко! Благодаря на всеки, който беше част от този ден и го направи специален! Щастието бъъълваше от мен ? #22ndbirthday ?????