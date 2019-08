Рапърът Йънг Тъг оглави класацията на "Билборд" за албуми (Видео)

Рапърът Йънг Тъг оглави за първи път в кариерата си престижната класация Топ 200 на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието, цитирано от БТА.

По данни на Нилсен Мюзик от новата тава "So Much Fun" на изпълнителя за периода на отчитане са продадени 131 000 еквивалентни албумни единици, които му отреждат първенството.

Второ място в чарта заема певецът Лайънъл Ричи с 65 000 продадени единици от концертния албум "Hello From Las Vegas". Следва компилацията "Quality Control: Control the Streets, Volume 2", от която са продадени близо 63 000 еквивалентни албумни единици.

Челната петица в класацията Топ 200 остава непроменена спрямо предходната седмица и се допълва от певицата Били Айлиш с албума "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (43 000 продадени единици) и певеца Ед Шийран с тавата "No. 6 Collaborations Project" (39 000 продадени единици).