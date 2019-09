Малката Поли, гледана от милиони, вече пише песни и иска да е световен музикант

12-годишната певица свири на пиано, китара и укулеле

Лъчезарна и забавна. Така се описва с две думи малката певица Поля Иванова, чието видео бе гледано от близо 50 милиона за месец и се превърна в истински световен хит. Изключително талантлива, завладяваща и уверена - така я описват милионите, които вече са запленени по усмихнатата българка.

Видео на изпълнение на бургазлийката на We Will Rock You на Националния стадион “Васил Левски” бе качено в страницата I Love Music във фейсбук на 1 август. Още преди изтичането на месеца видеото е гледано почти 50 милиона пъти и е споделено близо 1,1 млн. пъти. Публикувалите видеото са го озаглавили “10-годишно момиче пее We Will Rock You”.

Изпълнението на Поля Иванова е от програмата преди грандиозния благотворителен футболен мач на фондация “Димитър Бербатов” срещу звезден тим на фондация “Луиш Фиго” All Stars 2017 на националния стадион в София на 14 юни 2017 г. Поли е сред талантите, попаднали в клуба на “Успелите деца на България” на фондацията на Бербатов. Именно такива деца участват в програмата - за да бъде показан талантът им и на всички в България, и по света. Видео с изпълнението на Поли е качено в канала ѝ в youtube през 2018 г., където също има почти 2 милиона гледания. Но в началото на този август го откриват и качват и във фейсбук страницата, където резултатът е главозамайващ. По време на изпълнението Поли е на 10 г.

Тя е родена на 6 октомври 2006 г. в Бургас. В първи и втори клас учи в общообразователно училище, но ходи на уроци по пиано. Стечение на обстоятелствата праща семейството ѝ в София и от трети клас талантливата Поли е приета в Музикалното училище в София с пиано. Баща ѝ, който се занимава с печатна реклама, решава да отвори офис в столицата. Когато по-големият брат на Поли - Теодор, завършва седми клас, а тя - втори, семейството заживява в София. Поли се явява на приравнителен изпит, грабва специалистите с уменията си и е приета в музикалното от трети клас. Сега е в седми. “Искам да продължа да уча пиано. Да имам културата, да съм музикант. Смятам, че пеенето е дар, който получаваш и имаш, но аз не искам просто да пея. Искам да стана завършен музикант.

Да си напиша

музиката така,

както я усещам.

Да си я изсвиря,

да си я изпея

Мечтая си да стана музикант от България на световно ниво”, разсъждава като вече доста зрял човек с големи цели и мечти все още ненавършилата 13 години Поли.

Иска да е като Адел или като идола си Бруно Марс - невероятни таланти на световно ниво, които пишат музиката, изсвирват си я и я изпяват. Завършени музиканти.

Поля Иванова не просто пее божествено и свири на пиано. Свири и на китара, и на укулеле - малка хавайска китарка.

12-годишна, Поли вече има собствена песен - композирана, написана и изпята от нея и нейната връстничка Дара. Песен на английски, озаглавена When It's Sunday (“Когато е неделя”), в която двете талантливи български момичета свирят на укулеле и завладяват с гласовете си. “С моята приятелка Дара написахме песен и я качихме в канала ми в youtube. Дара е колкото мен, свири на цигулка и е много добра. Бяхме вкъщи и решихме да направим наша песен. Написахме я за няколко дни. Не е сложна. Само текстът малко ни затрудни”, разказва Поли.

Учителят на Поли по китара харесва песента и двете я изпълняват на годишен концерт. А публиката се зарежда и започва да припява. Вероятно неосъзнавайки, че всъщност цялото произведение е авторско на двете малки момичета.

“За мен пианото е най-сложно. Може би познанията ми по пиано са ми помогнали да овладея по-лесно и китарата. Ако мама сега започне да свири на китара, сигурно ще й е много по-трудно”, казва лъчезарната Поли. Но за нея пътят е ясен - и с пиано, и с китара, и с укулеле, и с пеене - изобщо с музиката напред към големите мечти.

Поли разбира от майка си Дора, че видеото ѝ от изпълнението на We Will Rock You на националния стадион е станало световен хит и десетки милиони са го гледали във фейсбук. Но всъщност го приема, водена от основната си характеристика - забавлява се. Без изобщо да има нотка на заблуда или главозамайване - както у нея, така и у цялото и семейство. А отделно изпълнението има и 2 милиона гледания в youtube канала на Поли - никак нелошо постижение на клипче на все още 12-годишно момиче...

Връщаме малката певица към голямото изживяване на 14 юни 2017 г. преди благотворителния мач на фондация “Димитър Бербатов”. Като част от “Успелите деца на България” на фондацията на големия ни футболист 10-годишната тогава Поли е част от музикалната програма преди самия мач пред 40 000 зрители на стадион “Васил Левски” в София. “Първо малко се притеснявах, защото за първи път пях пред толкова много хора. Но когато хората започнаха да пляскат с мен в ритъм, се надъхах. И после - нямаше спиране. Сигурна съм, че сега ще направя изпълнението още по-добре”, казва Поля.

“Изпълнението,

което никога

няма да забравя

в живота си, най-вдъхновяващото досега за мен, е именно това на националния стадион”, допълва малката певица. И разказва за щастието да попадне в среда от надарени деца.

“Всички деца от фондация “Димитър Бербатов” са много талантливи, иначе нямаше да са там. Някои от тях са ми приятели. Много се радвам, като сме заедно по участия и конкурси. Не гледам на другите деца като конкуренти. Забавлявам се и ми е много приятно да съм в такава атмосфера. Никога не съм си мислила, че някой ми е конкурент, просто се чувствам хубаво и се наслаждавам”, разсъждава отново мъдро 12-годишната музикантка. “Конкуренцията се поражда основно у родители”, казва с усмивка майка ѝ Дора Иванова. “Точно така, но мен това не ме интересува. Мама не влиза в това число, тя не е такава майка”, продължава разговора Поли и посажда семена за бурен смях, за да затвърди нещо, което обичала много - да кара хората да се усмихват и да бъде душата на компанията.

“Приемам Поли като нормално, музикално даровито дете. България има много такива деца, по света са милиони. Не обичам да се парадира кое дете е по- или най-специално. За мен всички са специални по собствен начин. Всяко дете трябва да се труди много, да си търси късмета. Трябва много работа, за да пробиеш - особено в изкуството. Но нищо не е на всяка цена - трябва да носи най-вече удовлетворение”, описва родителския пример за децата си Дора Иванова.

Поля и майка ѝ са изключително щастливи, че съдбата ги е срещнала с други много талантливи професионалисти. Вокален педагог на Поли е Искра Милкова в High Light Singing Academy. Искра е от педагозите на Х Factor. Малката певица работи и с друго от

“Успелите деца

на България”

на фондация

“Димитър Бербатов”

- композитора Петър Алексиев, който в момента пише песен за нея. Поля разказва с вълнение за щастието да свири на китара с Валентин Бузов и Преслав Атанасов. От много малка певицата впечатлява и с телевизионните си участия в “Големите надежди” и “България търси талант”. Вече има и три участия пред препълнения Летен театър в Бургас, две от които в дует с друг изключително талантлив млад българин - победителя в “Бургас и морето” Стефан Лалчев, който блясва с уменията си в първия сезон на Music Idol.

Водена от желанието си да се развива и забавлява, учена на признателност, а не на конкуренция, свръхемоционална и свръхталантлива. Такава е Поли Иванова. Едно малко българско момиче, което заслужава голямата си мечта - да стигне до световната музикална сцена.