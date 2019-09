Гроздоберът в Пловдивско започна с легендарен Совиньон Блан

Вината от този сорт - Face to Face (F2F) и Pixels на New Bloom Winery, две поредни години получават най-високото отличие в Лос Анджелис

Гроздоберната кампания за една от най-модерните изби в последно време у нас New Bloom Winery (в Съединение, Пловдивско) стартира с легендарния им сорт Совиньон блан в края на миналата седмица.

Лозовите масиви на винарната се намират в Правище. Още преди засаждането са направени специални проучвания на почвата и климата, за да се подберат подходящите сортове. Днес от тях New Bloom Winery правят висококачествени вина, оценени високо по света. Само за последните две години техният Совиньон блан, включен в сериите Face to Face (F2F) и PIXELS, печели най-високото възможно отличие best of class на международния винен конкурс в Лос Анджелис.

Според екипа на New Bloom Winery тази година реколтата е с много добри показатели. „Проведохме всички необходими агротехнически мероприятия и въпреки валежите в района успяхме да съхраним качеството на гроздето. Захарността му достигна 21%”, обясниха от винарната.

Модата е да се пият по-леки вина, с плодови нотки във вкуса и аромата, а за тях не се изисква гроздето да е с много високо съдържание на захари, разказват още винените експерти.

Гроздоберът в New Bloom се извършва на ръка, за да се запази свежестта и целостта на плода. Предимство за производителя е, че лозята се намират близо до винарната. Това позволява на екипа да осъществи контрол във всяка една точка в производството.

Сортът Совиньон блан е сред най-популярните както по света, така и у нас. В ресторантите и заведенията той е най-предпочитаният бял сорт.

През последните години New Bloom Winery следва нова линия – да прави модерни вина, отговарящи на световните тенденции, с повече плодовост. Главен енолог на винарната е Владимир Влъчков.

Всички вина се правят от собствени лозови масиви – близо 6000 дка в Тракийската низина. През 2017 г. този регион намери място сред най-добрите за винолюбители.

В избата залагат на класически френски сортове като Совиньон блан, Шардоне, Каберне Совиньон, Мерло, Сира, на малко известни немски разновидности – Дорнфелдер, Регент, и на италианската Глера, от която се прави Просеко.

Освен марките Face to Face и Pixels избата произвежда и серията Verano Azur.