Дизайнер създаде бижу за лице, което блокира лицево разпознаване (Снимки)

INCOGNITO . Projekt poruszajacy tematyke inwigilacji spoleczenstwa i ochrony wlasnego wizerunku w miejscach publicznych. Obiekt ma za zadanie chronic wizerunek przed algorytmami rozpoznawania twarzy stosowanymi w nowoczesnych kamerach instalowanych w przestrzeni publicznej. Jest to rodzaj maski wykonanej z mosiadzu, wyprofilowanej do ksztaltu twarzy. Znajdujace sie na niej trzy elementy sprawiaja, ze ludzka twarz pozostaje nierozpoznana przez kamere. Projekt zajal pierwsze miejsce w kategorii Czlowiek w konkursie Mazda Design 2019 Projekt: Ewa Nowak