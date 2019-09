Салман Рушди и Маргарет Атууд влязоха в краткия списък за наградата "Букър"

Писателите Салман Рушди и Маргарет Атууд бяха включени в краткия списък за наградата "Букър", състоящ се от шестима претенденти, съобщи Би Би Си.

Номинираните са от Великобритания, Канада, Нигерия, Турция и САЩ, предаде БТА.

Маргарет Атууд, която спечели литературната награда през 2000 г. със "Слепият убиец" , е номинирана за "Заветите" ("The Testaments"), продължението на "Историята на прислужницата".

Салман Рушди, който спечели награда "Букър" през 1981 г. със "Среднощни деца", сега е номиниран за "Кихот".

В краткия списък за наградата "Букър" бяха включени също живеещата във Великобритания американка Луси Елман с "Патици, Нюбърипорт" ("Ducks, Newberyport"),

турската писателка Елиф Шафак за "10 минути и 38 секунди в този странен свят" (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World"), британката Бернардин Еваристо с "Момиче, жена, друго" (Girl, Woman, Other"), нигериецът Чигози Обиома с "Оркестър от малцинства" ("An Orchestra of Minorities").

"Като всички велики литературни произведения, тези книги бликат от живот, от дълбока хуманност" - каза Питър Флорънс, председател на тазгодишното жури.

Победителят ще бъде обявен на 14 октомври.

Наградата "Букър" е учредена през 1969 г. За нея могат да кандидатстват англоезични автори от цял свят.