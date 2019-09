Певицата Лизо оглави за първи път класацията на "Билборд" за сингли (Видео)

Певицата Лизо, подпомогната от изпълнението си на видео музикалните награди на MTV, оглави за първи път в кариерата си класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли с парчето "Truth Hurts", съобщава сайтът на изданието.

Миналата седмица изпълнителката заемаше третата позиция, предаде БТА.

За трета поредна седмица върха в чарта покорява изпълнител, за когото това е първо подобно постижение. Преди Лизо същия успех отбелязаха Шон Мендес и Били Айлиш. Подобна подредба не е отчитана от повече от 19 години.

Първенците от миналата седмица Мендес и Камила Кабело, която за втори път оглави чарта, са отстъпили на втора позиция със сингъла "Senorita". Следва певицата Били Айлиш с "Bad Guy".

Челната петица в класацията Хот 100 на "Билборд" се допълва от Тейлър Суифт със сингъла "You Nееd to Calm Down" и рапъра Лил Нас Екс с ремикса на хитовото парче "Old Town Road", записано в сътрудничество с изпълнителя на оригиналната песен Били Рей Сайръс.

Суифт заема и десетото място със сингъла "Lover" от едноименния си албум, с който оглави класацията Топ 200 на "Билборд".