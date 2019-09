Ска-пионерът Марк Фого представя нов албум в София

Марк Фого, добре познат на всички фенове на ска музиката, идва в София за втори път с холандската си банда Mark Foggo's skasters. Те ще представят чисто новия си албум, озаглавен Ska Pig Returns (“Ска прасето се завръща”), продължение на известния им албум от 1989 г. - Ska Pig (“Ска прасе”).

Марк Фого е едно от емблематичните имена в жанра, известен с ексцентричното си сценично поведение и комични текстове. Роденият в Ливърпул музикант се сблъсква със ска музиката, когато се мести в Амстердам и чува групи като The Specials и The Beat. За незапознатите - музикалният жанр ска се заражда през 60-те в Ямайка и най-лесно може да бъде описан като бързо реге. Марк Фого е познат като един от мисионерите на ска музиката, автор е на химна Hashish from Amsterdam, както и на много други весели и енергични парчета.

Mark Foggo's skasters ще свирят на 12 септември в столичен клуб. Това ще е третият им концерт в София, на който ще представят новите си парчета, но няма да пропуснат да изпълнят и старите си хитове. На сцената преди тях ще излязат българите от Lady&Gents, за да подготвят публиката за голямо ска-чане.