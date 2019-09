Певицата Тейлър Суифт е сред номинираните за наградите "Изборът на публиката"

Дискът "Lover" на Тейлър Суифт бе номиниран за тазгодишните награди "Изборът на публиката" в категорията най-добър албум, съобщи Контактмюзик.

"Lover" на 29-годишната певица излезе преди по-малко от две седмици и не само получи ласкави отзиви от феновете, но може да бъде обявен за албум на годината на предстоящата наградна церемония, предаде БТА.

В същата категория са номинирани "Thank U" на Ариана Гранде, "Free Spirit" на Калид, "When We All Fall Asleep Where Do We Go?" на Били Айлиш, "Cuz I Love You" на Лизо, "Happiness Begins" на "Джонас брадърс", "No.6 Collaborations Project" на Ед Шийран и "X 100pre" на Бад Бъни. Тейлър Суифт може да спечели две отличия, тъй като е номинирана и за приза за изпълнителка на годината заедно с Ариана Гранде, Карди Би, Холзи, Били Айлиш, Майли Сайръс, Камила Кабело и Пинк.

В категорията най-добър изпълнител са номинирани Шон Мендес, Пост Малоун, Ед Шийран, Дрейк, Травис Скот, Калид, Лил Нас Екс и Бад Бъни.

"Отмъстителите: Краят" има възможност да спечели 4 награди, тъй като е с номинации за най-добър филм и най-добър екшън, докато Робърт Дауни младши и Крис Хемсуърт са номинирани в категорията най-добър актьор, а Скарлет Йохансон - в категорията най-добра актриса.

За отличието за най-добър актьор ще се борят също Том Холанд, Уил Смит, Киану Рийвс, Самюъл Л. Джаксън, Дуейн Джонсън и Адам Сандлър. В надпреварата за приза за най-добра актриса ще участват също Мили Боби Браун, Зендая, Софи Търнър, Дженифър Анистън, Бри Ларсън, Лупита Нионго и Теса Томпсън.

Наградите "Изборът на публиката" ще бъдат раздадени на 10 ноември.