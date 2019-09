Певецът Джаки Уилсън получи посмъртно звезда на холивудската Алея на славата

Певецът Джаки Уилсън, възвестил появата на соула и ритъм енд блуса през 60-те години на миналия век, беше почетен посмъртно със звезда на холивудската Алея на славата, съобщи "Варайъти".

На церемонията по откриването й присъстваха основателят на "Мотаун" Бери Горди и легендарният певец Смоуки Робинсън, предава БТА.

Звездата от името на баща си прие синът на Уилсън, Джон. "Ако баща ми днес беше тук, щеше да каже, че звездата на холивудската Алея на славата ни е отвела по-високо, отколкото сме се издигали някога", сподели Джон Уилсън.

Церемонията съвпада с излизането на компилацията "The Definitive Jackie Wilson", включваща 50 ремастерирани знакови парчета на изпълнителя, наричан "Господин Вълнение".

Самостоятелната кариера на Джаки Уилсън започва през ноември 1957 г. Пробива си певецът отбелязва година по-късно с парчето "Lonely Teardrops". Между 1958 и 1970 г. Уилсън редовно фигурира в Топ 40 на американските ритъм енд блус и поп чартове с хитови сингли като "That's Why (I Love You So)", "A Woman, a Lover, a Friend", "Doggin' Around", "Baby Workout", "(I Can Feel These Vibrations) This Love is For Real" и "(Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher". Последното парче е използвано като тематична песен в президентската кампания на Барак Обама през 2008 г.

Джаки Уилсън умира на 21 януари 1984 г. на 49-годишна възраст.

"Джаки беше голям. Изключително съм щастлив, че той най-после получи признанието, което заслужаваше", заяви певецът Смоуки Робинсън.