Анимация напомня за заплахата СПИН на рождения ден на Фреди Меркюри - вижте я

Видеоанимация с две влюбени бели кръвни телца отбеляза 73-ата годишнина от рождението на певеца Фреди Меркюри, който почина от СПИН през 1991 г., предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Анимацията, разпространена от "Юнивърсъл мюзик груп", е озвучена с песента "Love Me Like There's No Tomorrow" на Фреди Меркюри. Историята на двете бели кръвни телца, едното от които е заразено с вируса, показва силата на любовта над страха и невежеството.

"Искахме да разкажем история, свързана с живота на Фреди, но не изрично за него" - казаха режисьорите Естебан Браво и Бет Дейвид.

"Микроскопската" перспектива дава възможност за по-нюансирано представяне на проблемите на хората с ХИВ/СПИН в личните им отношения и обществото, добавиха режисьорите.

Песента "Love Me Like There's No Tomorrow" е от сборния албум със самостоятелни изпълнения на Фреди Меркюри "Never Boring", който ще бъде издаден на 11 октомври