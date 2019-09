Лана дел Рей оглави британската класация за албуми

Четвърти албум на Лана Дел Рей - "Norman F****** Rockwell", оглави британската класация за албуми, съобщи Прес асосиейшън.

Известната с тъжните си текстове американска певица измести любимеца на британците Ед Шийран и неговия "No 6 Collaborations Project" на второ място. Тейлър Суифт е едва трета с новия си албум "Lover", предава БТА.

Ед Шийран запази първенството си в класацията за сингли със съвместния запис със Стормзи "Take Me Back To". На второ място е "Higher Love" на Кайго и Уитни Хюстън. Рапърът Ейч се изкачи на трето място с Taste (Make it Shake).