Над 100 китайски кинотворци се събраха да отбележат юбилея на КНР

Повече от 100 китайски кинотворци се събраха на гала тържество във вторник, за да маркират 70-та годишнина от основаването на КНР. Мероприятието ще бъде излъчено по време на Националния празник по централната телевизия, предава Радио "Китай".

Галата, озаглавена „Днес е твоят рожден ден: Специално представяне на отлични китайски филми", цели да промотира седем ключови заглавия: "The Climbers", "The Captain", "Me and My Motherland", "Mao Zedong 1949", "The Bugle from Gutian", "The Secret of China" и "The Bravest".

Първите три филма ще тръгнат по екраните в страната на 30 септември. Лентата „Mao Zedong 1949" ще дебютира седмица по-рано на 20 септември. Останалите три вече вървят по екраните в Китай.

"The Climbers" (Катерачите), режисиран от Даниел Лий, с участието на Джан Дзъи, У Дзин и Джеки Чан разказва историята на първия национален алпинистките екип, който покорява връх Еверест.

"The Captain" (Капитанът) режисиран от Андрю Лау, с участието на Джан Ханю и Юен Цюен, е базиран на истинската история за капитан Лиу Чуандзиен от Сучъанските авиолинии, който спасява живота на 119 пасажери при аварийно кацане на 14 май миналата година.

"Me and My Motherland" (Аз и моята родина) е режисиран от Чън Кайгъ и шест други видни колеги – Сю Джън, Нин Хао, Гуан Ху, Джан Ибай, Сюе Сяолу и Уън Муйе. Филмът е комбинация от седем кратки истории, фокусиращи се върху живота на няколко китайски личности, израснали в Китай и преживели седем значими исторически моменти.