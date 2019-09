Планината хваща в плен Петър Ванев при Континенталния преход в САЩ, евакуират го

View this post on Instagram

My girlfriend - @aylito_yu - said that this photo would look awesome for a new book cover. What do you all think about it? #rusefreespiritfoundation #secdoor #basecampstore #roobar_raw #pirinhill #vakon #euroins #proxtreme . . . #cdt2019 #triplecrown #trekthecdt #thruhike #teamroobar #thetrek #usa #cdtcoalition #continentaldividetrail #hikertrash #youngBulgarian #scarpa #directalpine #ospreypacks #travel #explore #glacier #nature #naturephotography #outdoors #mountains #bookcover