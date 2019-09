Ринго Стар и Пол Маккартни записаха версия на забравена песен на Джон Ленън

Ринго Стар и Пол Маккартни записаха версия на песента "Grow Old With Me" на Джон Ленън, съобщи Прес асосиейшън, цитирана от БТА.

Песента е включена в 20-ия солов албум на Ринго Стар "What's My Name". Тя е написана от Джон Ленън по-малко от година преди смъртта му, по време на сесиите за албума "Double Fantasy".

Ринго Стар научил за песента от Джак Дъглас, продуцент на албума "Double Fantasy". Той помолил Пол Маккартни да изпълни партията на баскитара за записа и част от вокалите.

"Това не е рекламен номер. Това исках да постигна. А ако се вслушате в аранжимента на Джак, ще чуете малък откъс от "Here Comes the Sun" - каза Ринго Стар. - По този начин според него в песента участват и четиримата от "Бийтълс".

Албумът "What's My Name" ще излезе в продажба на 25 октомври.