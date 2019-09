Актрисата Рейчъл Блум спечели награда "Еми" за креативни постижения

Рейчъл Блум получи награда "Еми" за писане на музика и текстове на песни, съобщи Асошиейтед прес.

Блум е създателка на сериала "Лудата бивша", в който изпълнява също главна роля. Наскоро тя разкри, че е бременна от съпруга си Дан Грегър, предаде БТА.

Рейчъл спечели награда "Еми" за креативни постижения заедно с Адам Шлезинджър и Джак Долджън за песента "Antidepressants Are So Not a Big Deal" от въпросния сериал, чийто четвърти последен сезон приключи през април. Това е шеста награда "Еми" за Блум.

Брадли Уитфорд и Чери Джоунс спечелиха "Еми" за гостуващи актьори в сериал за "Разказът на прислужницата".

Джейн Линч и Люк Кърби пък бяха отличени за участието си в комедийния сериал "Удивителната госпожа Мейзъл".

Уитфорд е печелил "Еми" за участието си в сериалите "Западното крило" и "Transparent" ("Прозрачен"), а Джоунс - за ролята си в "24".

Линч вече имаше 4 награди "Еми", включително за ролята си в "Клуб "Веселие".