Марио Бионди: Българските гласове са световноизвестни

Най-лошото в професията ми са пътуванията

Италианската звезда Марио Бионди ще направи концерт в зала 1 на НДК на 18 октомври. За него казват, че е достоен наследник на Бари Уайт заради тембъра на гласа му. Соул изпълнителят идва по покана на Национален дворец на културата и фондация “Аполония”, а концертът е част от турнето му за 2019 г.

Бионди има зад гърба си издадени 9 албума, като последният излезе през март 2018 г. и носи заглавието Brasil.

- В музикалната индустрия сте от доста време, започнали сте да пеете в църковен хор, това ли ви запали по музиката?

- За всичко трябва да благодаря на баща си, който ме запозна с музиката и ме научи да я обичам. Когато бях на 12, влязох в църквата в Катания, където съм роден,

чух григорианските

хорали

(типични за католическата църква - б. а.) и моментално се влюбих в тях. Започнах да ги уча на латински език и беше невероятно.

- Църковната музика влече ли ви все още?

- Често слушам госпъли - те са друг вид църковна музика. Влюбих се и във вокални групи като New York Voices и много други. Една от любимите ми песни в този стил се казва High and lifted up и определено трябва да се чуе.

- Нещо друго, което бихте препоръчали да чуем?

- О, израснах с Ал Жаро и по-специално албума му от 1983 г. Песента, която всички трябва да чуят, се казва Not like this и е една от любимите ми. Жаро е и един от хората, които ме вдъхновиха и запалиха толкова много по музиката. Като малък бях заобиколен от негови касетки, които започнах да слушам по-сериозно, като навърших 12, и го приемам като ментор.

- Мислили ли сте да разчупите малко и да пробвате различни музикални стилове?

- Задължително. Не се ограничавам по никакъв начин. Слушам рокендрол, хевиметъл, както и класическа музика. Също така и от време на време пея рок или поп... Просто съм си влюбен в музиката като цяло. Когато е добра, няма как да не я обичаш, какъвто и стил да е.

- Работите с много музиканти....

- За което съм късметлия! (Смее се.)

- Имате ли любима история с някого от тях?

- За мен винаги е голямо удоволствие да колаборирам с различни музиканти. Преживяването е неописуемо, но винаги ще запомня срещата си с Бърт Бакарак. Той беше много близо до сцената и точно когато излизах, той просто се пресегна, удари ме в корема и ми каза: “Човече, ти си жесток, нали знаеш!”.

- С кого бихте искали да работите? Жив или мъртъв.

- Майкъл Макдоналд също е един от любимците ми след Ал Жаро, но обичам много от новите певци като Джон Ледженд или Лейди Гага. Определено бих пял с тях, както и с много други.

- Кое е любимото нещо от професията ви?

- Мога да ти кажа най-лошото. (Смее се.) Пътуването. Често ми се налага да спя по самолети, чакални, коли и къде ли не. Един мой добър приятел, с когото работя често, обича да

заспива подпрян

с лакти на масата,

докато вечеряме. Просто си захърква. Наистина липсата на сън е ужасна. Понякога работим спали само по два часа, което никак не е достатъчно.

- Предполагам е и трудно, ако си семеен човек?

- О, семеен човек съм и още как. Баща съм на 8 деца - 4 момчета и 4 момичета. Запазил съм баланса. Най-големият е на 23, а най-малкото е на 3. Може би трябва да напиша цяла книга за тях - историята е дълга (Смее се). Две от момичетата дори идват на турнета с мен като беквокалистки, но в момента работят с друг италиански певец.

- Ревнувате ли?

- Напротив, много се гордея с тях. Чакам две от момчетата да попораснат малко - единият свири на барабани, пиано и китара, а другият пее и свири на китара. Нямам търпение да ги взема с мен на турне.

- Имате ли си рецепта за писане на песни?

- Това е странен момент за всеки артист - когато създаваш песен. Не е нещо, което очакваш.

Може да ти

се случи в колата,

докато караш, или дори в тоалетната. Усещаш, че нещо се появява в мозъка ти и бързаш да го запишеш по някакъв начин. Затова съм толкова благодарен за новите технологии - мога да извадя телефона си и (започва да пее). След което имам времето да работя над записаното, да го надградя и оформя.

- Знам, че бързате да хапнете, но… Предстои ви концерт в София...

- За който съм изключително трогнат и благодарен. Нямам търпение да се запозная с българската публика.

- А слушали ли сте българска музика?

- Оооо, разбира се. Българските гласове са световноизвестни, направо са чудо. Наистина съм влюбен в български женски фолклорни хорове. Когато ги чух за пръв път, бях пленен от цялата феерия от гласове. Само жени! Изумително.

- Вие сте добре запознат с музикалната индустрия…

- За жалост...

- Какво бихте променили в нея?

- Хората, които работят в нея. Всичките. Хората без вкус, без вродената любов към музиката… Всички хора, които работят само за пари. Парите не са правилният път към музиката. А сега ме извини, но умирам от глад и този ориз изглежда прекрасно.