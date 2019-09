Селин Дион изнесе първия концерт от новото си световно турне

Около 20 000 фенове присъстваха на концерта на Селин Дион в Квебек от новото й световно турне "Courage", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

С това шоу Селин се завърна в родната си провинция след 16-годишните си изяви в САЩ. Това бе и първият концерт от турнето й.

Изпълнилите залата в центъра "Видеотрон" зрители посрещнаха с бурни аплодисменти певицата, която пророни радостни сълзи и благодари на публиката. "Малко съм изнервена, защото за пръв път се заех сама с осъществяването на спектакъл - каза тя. - Доскоро разчитах на Рене Анжелил. Той щеше да се гордее с мен и целия екип, ако беше жив."

Петдесет и една годишната дива изпълни някои от най-големите си хитове, сред които "I'm Alive" и "My Heart Will Go On", както и песни от новия си албум "Courage", който ще излезе на 12 ноември.

Засега са оповестени единствено около 60 предстоящи нейни концерта в Северна Америка, но турнето й несъмнено ще е голямо, увериха от звукозаписната й компания.

След няколко концерта в Квебек и Монреал, Селин Дион, от чиито албуми са продадени почти 250 милиона копия, ще пее в четирите краища на Северна Америка до април 2020 г., а след това и на други континенти.