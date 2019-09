Вижте колекцията на "Фенди", представена в Милано (Снимки)

Колекцията на "Фенди" бе показана сред декор, пресъздаващ слънчев ден, съобщиха Асошиейтед прес и Франс прес. За целта шоурумът на модната къща бе превърнат в окъпан в слънчева светлина моден подиум, предава БТА.

Колекцията за жени за сезона пролет/лято 2020 г. е проектирана изцяло от Силвия Вентурини Фенди, която вече отговоря сама за облеклата прет-а-порте в модната къща след смъртта на дизайнера Карл Лагерфелд през февруари.

"Вълнението е голямо - това е първата ми колекция без Карл - каза дизайнерката. - Той е част от "Фенди". Сътрудничеството му с нас продължи 54 години."

Започналата през 1965 г. съвместна работа на Лагерфелд с модна къща "Фенди" бележи рекорд по продължителност в света на модата. "Този слънчев декор символизира едно ново начало", поясни дизайнерката.

В колекцията преобладават светлите тонове. Естествени материи, като органичен памук, са комбинирани с изкуствени и с кожи. Облеклата са вдъхновени от модата през 60-те години на миналия век. Вниманието привлякоха връхни дрехи и сака с големи яки, дъждобрани с украса от цветя, къси поли, платнени якета.

Колекцията бе представена на фона на хита от 1969 г. "The Age of Aquarius" и песента "Let the Sunshine In".

"Дългогодишното обучение от страна на Лагерфелд влезе в сърцата ни - каза главният изпълнителен директор на "Фенди" Серж Бруншвиг. - Свикнахме да работим с Лагерфелд, но той ни научи също да го правим без него."

С интерес се очакваше също представянето на колекцията на модна къща "Ботега Венета". Става въпрос за втората колекция, проектирана от новия й творчески директор Даниъл Лий. Няма пробен период за британския дизайнер, който е работил за "Селин", а сега има за цел да възроди "Ботега Венета", като продължи традициите й в света на модата. Той се е осланял на използване на отчетливи кройки и контрастни тонове. Колекцията включва също огромни чанти, които са характерни за модната къща.

Колекцията на Джереми Скот за "Москино" пък е своеобразна ода на творчеството на Пикасо. Показани бяха облекла, вдъхновени от кубизма, картините "Арлекин" и "Госпожиците от Авиньон" на известния художник.