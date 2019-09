Джей Ло и Шакира ще пеят в почивката на "Супербоул"

Дженифър Лопес и Шакира ще пеят в почивката между полувремената на финала на първенството по американски футбол "Супербоул" на 3 февруари в Маями, съобщиха световните информационни агенции.

Шоуто продуцира компанията "Рок нейшън" на Джей-Зи, предава БТА.

Двете суперзвезди, които пеят и на испански, и на английски език, обявиха новината, като разпространиха в социалните мрежи снимка, на която стоят една до друга.

"Ще подпалим света" - написа Дженифър Лопес към нея.

"По-хубаво от това не може да бъде. Толкова се вълнувам да се кача на сцената на "Супербоул" - добави Шакира.

Двете певици имат голям успех и в поп, и в латино класациите - с много хитове и албуми. Лопес издаде първия си албум през 1999 г и оглави класацията на Билборд за сингли с песни като "If You Had My Love" "All I Have". Неотдавна тя завърши турнето за 50-ата си годишнина. Новият й филм "Да свалиш Уолстрийт" е толкова успешен, че може да се включи в надпреварата за наградите "Оскар".

Шакира издаде първия си албум през 1991 г. Големият й успех дойде с "Laundry Service" през 2001 г., от който са хитовете "Whenever, Wherever" и "Underneath Your Clothes". Тя оглави класацията на "Билборд" за сингли с "Hips Don't Lie".

"Тези две забележителни изпълнителки правят прецедент и показват какъв е пътят на шоуто. Убедени сме, че шоуто ще бъде невероятно и дълго няма да бъде повторено" - каза Тод Каплан, вицепрезидент на "Пепси".

Шоуто ще бъде излъчено на живо по телевизия "Фокс" и в 180 държави.

Миналата година хедлайнер на шоуто в полувремето на финала за "Супербоул" беше групата "Марун 5".