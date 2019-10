Внимавай какво слушаш в колата

Бързата музика подтиква шофьорите да рискуват

Класиката разсейва повече от поп и рок

Опасни са мелодии с над 120 удара в минута

За шофирането музиката е това, което е маслото за филия препечен хляб – те просто са един за друг, твърдят от BMW. Според експертите на германския автомобилен гигант, независимо дали карате по селски път, хвърчите по състезателна писта или просто се прибирате към дома от работа, почти не си представяте да сте зад волана без подходяща мелодия. Разбира се, може и да не е така, но това шофиране ще бъде плоско, сухо и скучно, също като филия без масло.

Затова от фирмата са създали седем списъка с песни, които са подходящи за всякакъв вид пътуване. Сред тях има предложения за музика при нощно каране, голямо пътешествие, прибиране към къщи, за спокойно шофиране или за пътуване по магистрала. Например, ако се връщате от работа, от BMW предлагат 10 песни, които прочистват главата, гонят напрежението и са чувствени. Листата се оглавява от парчето Mile High на американския рапър Ноа Норт, а тази за нощно каране - от Nightcall на френския музикант Кавински.

За лежерно каране по магистрала е добре да заредите в музикалната си уредба Rolling in The Deep на Адел, Chasing Cars на “Сноу Патрол” или пък Wheels на “Фу Файтърс”.

BMW не са единствените, които смятат, че звучащата в автомобила мелодия има отношение към неговото движение. Английското подразделение на SEAT също наскоро направи проучване сред своите клиенти и установи, че 84% от тях винаги или много често слушат любими изпълнители, докато са зад волана, а 90 на сто смятат, че музиката при каране внася чувство на свобода и подобрява тонуса. В тяхната плейлиста са популярни парчета като “Бохемска рапсодия” на “Куин” и “Дансинг куин” на АББА.

Само че учени от Южнокитайския технологичен университет предупреждават, че някоя любимата музика може да се окаже доста опасна, ако се слуша в кола. Те са провели експеримент, по време на който са поставили доброволци на симулатор за шофиране по 6-лентов път. Първо им е поръчано да карат 20 минути в тишина, а след това са им пускали различни песни.

Оказало се, че колкото по-високо е темпото на музиката, толкова по-рисковано е шофирането. Така те са успели да докажат, че мелодии със скорост над 120 удара в минута провокират нестабилно поведение на пътя.

Когато карали в тишина, доброволците се престроявали около 70 пъти. При слушане на рок обаче променяли лентата на движение двойно повече за 20 мин. Освен това се движели със скорост, която била с до 10 километра по-висока от разрешената.

В изследването на китайските учени най-опасна се оказала песента American Idiot на американската пънк-рок банда “Грийн дей”, която има цели 189 удара в минута. След нея се нареждат Party in the USA на американската поп певица Майли Сайръс и Mr. Brightside на рок групата от Лас Вегас “Дъ Килърс”.

Най-безопасно се оказало шофирането под съпровода на музика с около 60 удара в минута. От използвана от китайските учени плейлиста това били Stairway to Heaven на “Лед Цепелин”,

Under the Bridge на “Ред хот чили пепърс”, God’s Plan на рапъра Дрейк и Africa на “Тото”.

Аналогични проучвания са правени и от английски и израелски учени, които също са достигнали до подобни заключения. Според тях е най-добре водачът да слуша музика, която не причинява вълнение и повишаване на сърдечния ритъм, тъй като това може да доведе до разконцентриране от пътната обстановка. Те също смятат, че бързите и агресивните мелодии са предпоставка за увеличаване на скоростта. При жените по-агресивно поведение на пътя се наблюдавало, когато слушали хип-хоп и денс музика, а при мъжете - хевиметъл.

Тестовете на учени от университета “Бен Гурион” в Израел са показали, че 98%от шофьорите правят грешки, когато слушат по-бърза музика, докато при спокойна процентът е 77. Най-често те неуместно увеличавали скоростта, прекалено скъсявали дистанцията, излизали от платното или карали с една ръка.

Според проучване на колегите им от Лондонския университет 70 процента от водачите разчитат на музика за успокоение, докато карат.

В повечето случаи те си пускат поп и рок песни. Тяхната класация за подходящи за шофиране песни се оглавява от парчето Come Away With Me на Нора Джонс. В нея намират място още популярни песни на Елтън Джон, “Колдплей”, “Аеросмит” и “Радиохед”.

Британските изследователи развенчават и още едно популярно разбиране, че класическата музика е много подходяща за шофиране.

Според тях това не е вярно, тъй като възприемането ѝ изисква по-голяма концентрация, което от своя страна води до разсейване на водача и забавя реакциите му.

Сред най-опасните произведения от този жанр те са поставили Петата симфония на Бетовен, Токата и фуга в ре минор на Бах и “На хубавия син Дунав” на Щраус. Затова те съветват да се слуша музика, която е в честотата на сърдечния ритъм.

На същото мнение са и холандски учени, които са успели да установят, че правилно подбраните мелодии в автомобила увеличават реакциите на водача му с до 26%. Той по-бързо се справя с паркиране и прави по-добра преценка на пътя. По тази причина те смятат, че темпото и стилът на музиката не са от толкова голямо значение, колкото емоциите, които предизвикват. Защото, ако това, което се чува от уредбата в колата, е дразнещо или пък много силно, рискът от разсейване също се увеличава. Доказано е, че при музика със сила 95 децибела времето за реакция намалява с 20%. Освен това тя маскира звука от двигателя така, че човек може да изгуби представа за скорост и да пропуска подходящите моменти за превключване на предавките.

След толкова много изследвания по въпроса вероятно не е далеч времето, в което автомобилните компании ще започнат да правят новите си модели и с технологии за безопасно слушане на музика в тях. Например тя да се изключва или сменя, ако скоростта става прекалено висока.