Група "Куин" с Адам Ламбърт участва в музикален фестивал срещу бедността

Легендарната британска група "Куин" в състав Брайън Мей и Роджър Тейлър и с вокал Адам Ламбърт бе сред участниците във фестивала "Глоубъл ситизън" срещу бедността и в подкрепа на опазването на околната среда, предадоха Франс прес и БТА.

Около 60 000 души се събраха в Сентръл парк в Ню Йорк за мащабната проява, в афиша на която фигурираха звезди като Фарел Уилямс, Алиша Кийс, "Уан рипъблик".

Китаристът Брайън Мей и барабанистът Роджър Тейлър с Адам Ламбърт зад микрофона изпълниха класики на "Куин" като "We Are The Champions", "Bohemian Rhapsody" и "We Will Rock You".

Екстравагантният Адам Ламбърт, открит от двамата останали членове на "Куин" благодарение на риалити шоуто "Американски идол", се изявява като вокал на групата от осем години, припомня агенцията.

"Отправяме молба към феновете да предприемат действия и да поискат от определени правителства по света да изпълнят ролята си и да се погрижат за нашите океани.

Рибите и океанската фауна буквално се задушават от парчета пластмаса и това ги убива", сподели Ламбърт.

Преди "Куин" изненадващо на сцената се появи актьорът и екоактивист Леонардо ди Каприо, който похвали разбунтувалото се младо поколение, вдъхновено от шведката Грета Тунберг. "Те ни дадоха пример за истинско лидерство, от което планетата ни отчаяно се нуждае", заяви Ди Каприо.

Инициативата "Глоубъл ситизън" се провежда всяка година. Организаторите раздават безплатни билети на поддръжниците на каузите им. Водещи на тазгодишния фестивал бяха австралийският актьор Хю Джакман и съпругата му Дебора-Лий Фърнес.

Мислейки в по-широк мащаб, основателят на проявата "Глоубъл ситизън" Хю Еванс оповести едногодишна кампания "Глобална цел на живо: Възможната мечта" с участието на звезди от ранга на Били Айлиш, Еди Ведър, Майли Сайръс, Крис Мартин, "Ред хот чили пепърс", Ъшър и други. Кулминацията й ще бъде 10-часов концерт на живо на 26 септември 2020 г., организиран на пет континента.