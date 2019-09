Вижте претендентките за най-сочно дупе в света (Снимки)

View this post on Instagram

O #tbt de hoje e sobre a campanha de Outubro Rosa que fizemos com as candidatas do Miss Bumbum Brasil 2017. A acao fez tanto sucesso que foi reconhecida internacionalmente, assim como outras diversas campanhas #mbb. Vamos relembrar as melhores historias do concurso ate a data da final do Miss Bumbum World, que acontece dia 30 de setembro, no Mexico! #missbumbumworld