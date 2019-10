Мис Украйна отказа да даде интервю на украински, говори само на руски (Снимки)

View this post on Instagram

Моя дитяча мрія вже збулася !!! @missukraine_official ?????? А у вас є мрія? Бо у проекта @zdiysny_mriyu їх аж 100 000! Так-так, команда "Здійсни мрію" разом з Лідою Таран протягом року в межах цілого марафону #моядитячамрія зібрали таку кількість бажань, аби 28 вересня запустити їх у відкритий космос. Вперше на Планеті Земля, проектом @zdiysny_mriyu разом з Державним космічним агентством здійснена відправка в космос 100 000 малюнків дитячих мрій. Мрії дітей полетять до зірок зі швидкістю майже 3 мільйони метрів на секунду і подолають відстань близько 4 трильйонів кілометрів. Одночасно з радіосигналом мрій, який відбуватиметься у Золочеві, у космос 28 вересня о 20:00 на головній вулиці країни за адресою Хрещатик 36 під час Kyiv Lights Festival у небо злетить світловий промінь мрій - це буде художня візуалізація космічної події. #моядитячамрія#миссукраина #миссукраина2019#missukraina2019#missukraina#missworld#missworld2019#london#seeyousoon