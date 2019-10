Джиджи Хадид се сблъсква с натрапница на модния подиум (Видео)

Супермоделът Джиджи Хадид се сблъска с натрапница на модното изложение в Париж, след като жена се появи без проверка на подиума с моделите за големия финал. Жената се спусна от мястото си и се присъедини към моделите, докато те правеха последната си обиколка. Дръзката жена бе облечена от глава до пети в черно-бял костюм и шапка, наподобяващи Шанел. Гардовете осъзнали, че жената се е присъединила към моделите, когато вече било късно за намеса. Тя давала всичко от себе си, вървейки по подиума като супермодел. Хадид, която участва в шоуто със сестра си Бела, се изправи сама срещу натрапницата. Джиджи прегради пътя на неканената моделка, преди видимо раздразнена да я ескортира извън сцената. „Не можах да спра да се смея, защото нещастните охранители не можаха да я забележат кога се промъкна“, каза модната редакторка от „Ню Йорк таймс“ Елизабет Патън, която беше на първия ред. Мари Бенолиел, френски комик и много активна в YouTube, известна като Мари С'Инфилтре (Промъкващата се Мари), по-късно потърси популярност за разигралото се на подиума. От Шанел казаха за АФП, че жената напълно ги е изненадала с действията си, но че „това не е първият път, когато тя прави това“. Същата жена се натрапила и на шоу в Париж на марката бельо Etam миналата седмица. Бенолиел като че ли потвърждава това, публикувайки "Мария С'Инфилтре отново в акция" в Инстаграм. "Няма да правим драма от това", добави говорител на Шанел.

Gigi Hadid confronted a woman who crashed Chanel runway at Paris Fashion Week... She was about to beat that woman ass on behalf of Chanel. Hadid I think I love youpic.twitter.com/HbJpTzOgNf — ? (@nightlyblossom) 1 октомври 2019 г.

A French comedian crashed Chanel's Spring-Summer 2020 show at Paris Fashion Week, joining the parade of models walking the runway before she was confronted and escorted away by model Gigi Hadid. https://t.co/gztSiNxpGU — CNN (@CNN) 1 октомври 2019 г.

Watch the moment a woman jumped on the runway during the Chanel SS20 show finale, before Gigi Hadid took care of it. https://t.co/b0B7BWdYsB pic.twitter.com/HKL2FWC4jc — WWD (@wwd) 1 октомври 2019 г.

