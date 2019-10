С ревю на "Луи Вюитон" приключи Седмицата на модата в Париж (Снимки)

"Луи Вюитон" представи колекция, смесваща модни вдъхновения, цветове и щампи за последното шоу на Седмицата на модата в Париж, съобщават световните агенции.

Сред минималистичен декор, но на фона на огромен плазмен екран и под звуците на парчето "It's Okay to Cry" на трансджендър изпълнителката Софи, артистичният директор на "Луи Вюитон" Никола Гескиер показа дамската колекция прет-а-порте за сезона пролет/лято 2020 г., предава БТА.

Дефилето в двора на Лувъра потвърди жаждата за разкош след няколко сезона, доминирани от стрийт модата. Почерпил вдъхновение от периода Бел епок, Гескиер залага на дръзки принтове, микс от ярки цветове като жълто и лилаво или синьо и бордо, ромбове и карета, флорални Ар нуво десени, разноцветни обувки тип мокасини с или без чорапи до коленете, буфан ръкави, поли тип лале, раирани панталони.

Сред звездните гости на представянето на колекцията на модна къща "Луи Вюитон" бяха Джъстин Тимбърлейк, Джесика Бийл, Дженифър Конъли, Джъстин Теру, Клоуи Грейс Морец, Алисия Викандер.