Ози Озбърн възкръсна с нов албум и 15 винта в гръбнака

Легендарният музикант се спасил от смъртта с помощта на Елтън Джон и жена си Шарън

Ози Озбърн разкри каква е мистериозната болест, заради която се наложи да прекъсне европейското си турне в началото на годината. След месеци мълчание бившият вокалист на “Блек Сабат” даде интервю за британския вестник “Сън”. В него той разказа как е бил на крачка от смъртта и как благодарение на съпругата си Шарън и дългогодишния си приятел Елтън Джон бавно си е върнал желанието да живее и да създава музика.

Проблемите му започват още в края на миналата година, когато е

ударен от бронхит

и пневмония

вследствие на

усложнение от грип

Получава и инфекция, заради която се налага да бъде оперирана дясната му ръка. Още докато се възстановява от тези проблеми и малко след като на 3 декември навършва 70 г., той се сблъсква с най-големия кошмар в живота си. Както обикновено една нощ става, за да отиде до банята, но се спъва в тъмното и пада лошо. “Не бях уплашен, но разбрах, че се случи нещо лошо. Мислех, че съм парализиран, и помолих Шарън да извика линейка”, спомня си музикантът.

Оказва се, че от силния удар е разместил метални пръти, поставени в тялото му през 2003 г. Тогава Ози катастрофира със своето АТВ и така се потрошава, че

дори сърцето му

спира за кратко

според признание на неговата съпруга. Възстановяването му е дълго и мъчително, въпреки че според музиканта сега е било доста по-страшно.

Прекарва два месеца в болница и са му направени три операции. “В момента имам 15 винта в гръбнака”, казва Озбърн и удостоверява твърдението си с рентгенова снимка, която пази в мобилния си телефон, и огромен белег на гърба.

“Аз съм като супергерой, сглобен с винтове, но истината е, че не съм се чувствал като супергерой от много време. Чувствах се ужасно”, допълва той. Налага се да стои почти неподвижен в продължение на три месеца и за него денонощно да се грижат медицински сестри.

Болките са

неописуеми и

използва канабисово

масло, за да

може да спи

“Повярвайте ми, на няколко пъти видях марсианци, без да съм инжектирал нищо в ръката си, за да се случва това”, признава основателят на “Блек Сабат”.

Двама души се оказват ключови, за да се надигне от леглото и да започне да се бори за живота си. Едната е Шарън. Тя му става съпруга през 1982 г., а по-късно и негов мениджър. Имат три деца, но заради изневерите, пиенето и наркотиците на музиканта няколко пъти са пред развод. Последно двамата се разделят през 2016 г., когато става ясно, че Ози

върти любов с

фризьорката

Мишел Пю

Романсът им продължава около половин година и след като приключва, той отново се връща при съпругата си.

Днес казва, че Шарън е Бог и двамата не са били никога толкова близки, колкото сега. По думите му, ако тя не го е насърчавала всеки ден да полага усилия, едва ли е щял да се справи, защото бил изпаднал в самосъжаление и често мислел за смъртта. “Тя ми казваше: Трябва да станеш от леглото, а аз отговарях: Какъв е смисълът, умирам”, разказва музикантът. Въпросът за смъртта винаги много го е занимавал заради прекомерната употреба на наркотици и алкохол.

“Когато бях на 25 години, си мислех, че няма да доживея до 40. Когато ги достигнах, си казах, че вероятно си струва да продължа малко по-дълго”, спомня си той. Жена му многократно го изпраща да

се лекува от

зависимости

от алкохол,

наркотици и секс

Веднъж дори решава да скрие всичките му дрехи, за да няма с какво да излезе да пие. Той обаче облича нейна рокля и отива на бар. Друг път се събужда в тясна килия и когато пита какво е направил, пазещият полицай го информира, че се е опитал да удуши съпругата си в момент на алкохолно умопомрачение.

Сега този бурен живот, изглежда, е зад гърба му. Но не било никак лесно да намери път и към нова версия. Много му помогнал и дългогодишният му приятел Елтън Джон. Освен че всеки ден се обаждал по телефона, веднъж просто дошъл в дома му с двамата си синове и му казал, че трябва да стане от дивана и да започне да ходи.

“Елтън беше прав.

Когато човек е

нещастен, много

добре разбира

кой му е приятел”,

разсъждава Ози.

Най-важният стимул да се върне към музиката обаче дошъл от напълно непознат човек. Рапърът Пост Малоун го моли да се включи в негово парче. “Никога не бях чувал за това хлапе. Искаше да пея в песента му Take What You What, така че това и направих и от дума на дума започнах да записвам нов албум с продуцента му. Само девет парчета са, но станаха катализатор да съм там, където съм сега. Ако не беше този албум, все още щях да съм на легло и да мисля, че ще остана да лежа така завинаги”, признава Ози.

Първоначално, когато влязъл в звукозаписното студио, се почувствал “като риба на сухо”, тъй като не го е правил цели 10 г. Сега обаче смята, че е сътворил “най-великия си албум”. Особено е вдъхновен от факта, че музиката отива директно онлайн до феновете, по-бързо, отколкото на него му отнемало да напише есемес.

Ози продължава да полага усилия да се възстанови напълно физически, за да може да продължи през февруари отложеното си турне. Вече прекарва по половин час на ден на тренировъчната си машина, което си е направо постижение, тъй като първоначално и пет минути не можел да издържи. Все още обаче не се справя напълно с равновесието. Трудно стои дълго на крака и се страхува да не падне. “Ако балансът ми е добре, ще го направя. Ако не е,

няма да се

пенсионирам.

Ще продължа

да правя музика,

докато умра”, казва Озбърн.

Според сина му Джак обаче бързо влиза във форма, защото отново е станал “циникът, когото познаваме”, и се дразни от “тъпотата на телевизионните предавания”. Самият Ози обяснява случващото се с него така: “Музиката ми липсваше адски. Феновете ми са толкова добри и лоялни. Преди да почна албума, мислех, че съм свършен, че ще умра. Той обаче ме срита отзад”.