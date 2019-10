Хиляди пяха с Ерос Рамацоти в зала “Арена Армеец”

В третия си концерт у нас италианската звезда изпълни

парчета от новия си албум и най-големите си хитове

Ерос Рамацоти е най-популярният италиански изпълнител у нас и това пролича за пореден път от препълнената зала “Арена Армеец” в четвъртък вечерта. Той дойде по покана на “София Мюзик Ентърпрайсис” и направи своя трети концерт в страната ни.

Vita Ce N'е е първата песен от едноименния му албум, с която стартира и впечатляващото му шоу. Мултимедия и светлинни ефекти добавиха още по-голям колорит към емоционалния концерт. Залата бе препълнена с фенове, които пяха и танцуваха през цялото време, а Ерос Рамацоти на няколко пъти слезе при тях, което предизвика истинска истерия.

Певецът представи част от парчетата от новия си албум, с който в момента е на световно турне. В акустичен вариант изпя няколко от най-големите си хитове - Adesso tu, L'aurora, Una storia importante. А за останалите бе заедно с бенда си и двете вокалистки. Звучаха Stella gemella, I Belong to You, In primo piano, Una vita nuova, Un'altra te, Cose della vita, което предизвика бурните овации и възгласи на феновете му.

Цялата зала се разтанцува на хита му с Луис Фонси Per le strade una canzone. Естествено, не мина без една от най-силните си песни - Musica е, а за финал остави Avanti cosi, Siamo и Piu bella cosa.

Певецът прекара няколко дни в София, но предпочете през повечето време да почива в хотела си и да тренира във фитнеса. Вчера по обяд той се отправи към Виена.