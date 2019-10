"Abbey Road" на "Бийтълс" се завърна на първо място в британската класация след 50 години

Митичният албум "Abbey Road" на "Бийтълс" отново оглави британската класация 50 години след първото му издание, предаде Франс прес. По този начин бе подобрен рекордът на легендарната група за най-голям интервал между две първи нейни позиции в чарта.

Новото специално издание, което излезе по повод 50-ата годишнина на "Abbey Road" и е допълнено с някои други композиции, се изкачи на първо място в класацията. Навремето "Abbey Road" оглавяваше 17 седмици чарта, предаде БТА.

Албумът излезе на 26 септември 1969 г., 6 дни след като Джон Ленън информирал останалите членове на бандата, че я напуска. Това е последният студиен албум на "Бийтълс", макар че излизането му предхожда това на записания по-рано "Let It Be".

Снимката върху обложката на "Abbey Road" е сред най-известните в историята на музиката и показва как четиримата музиканти минават по пешеходна пътека зебра пред звукозаписното студио на едноименната улица в Лондон.

"Трудно ми е да повярвам, че "Abbey Road" продължава да е популярен след толкова години - заяви Пол Маккартни в Туитър. - Но погледнато от друга страна, това е страхотен албум."

Преди две години новото издание на албума "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band" по случай 50-годишнината от излизането му също оглави чарта след 49 години и 125 дни. "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band" бе обявен за най-великия албум на всички времена от сп. "Ролинг стоун". Сега рекордът бе подобрен от "Abbey Road", който се завърна на първото място след 49 години и 252 дни.

Албумът, който включва песните "Come Together" и "Here Comes the Sun", е и най-продаваната винилова плоча през седмицата - около 9000 продадени копия.