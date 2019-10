Какво събра Мат Лебланк, Дженифър Анистън и Кортни Кокс?

На 22 септември се навърши четвърт век от първия излъчен епизод на любимия на поколения сериал „Приятели”. Трима от любимците от екрана преди ден зарадваха своите почитатели с обща снимка.

Какво събира отново Джоуи (Мат Лебланк), Рейчъл (Дженифър Анистън) и Моника (Кортни Кокс) остава само спекулация, която обикаля таблоидите. Но всички си представиха обстановка тип „Central Park” и шеги и закачки на фона на „I’ll be there for you” на „The Rembrandts”, предава dariknews.bg.

На датата 22 септември всички актьори от ситкома споделиха една и съща снимка, за да отбележат годишнината. Замесените във великата продукция обаче са категорични, че 11-и сезон или филм за „Приятели” няма да има. Потвърдиха го наскоро и продуцентите Марта Кауфман и Дейвид Крейн. Затова и с такъв огромен интерес се следят общите изяви на звездите – защото надеждата на зрителите да ги видят отново заедно не угасва.