Кралят на Швеция лиши петима свои внуци от статута им на кралско височество

Tidigare idag gick Hovet ut med informationen att Leonore, Nicolas och Adrienne inte langre ska tillhora Kungl. Huset. ???????? Den har forandringen har planerats under lang tid. Chris och jag tycker det ar bra att vara barn nu far en storre mojlighet att i framtiden forma sina egna liv som privatpersoner. ???????? Foto: Emily Dahl