Стриптийзьорка вдъхнови Дженифър Лопес за филм. Сега се закани да съди актрисата

Суперзвездата Дженифър Лопес си навлече големи неприятности покрай новия си филм. Жената, която я вдъхнови за героинята ѝ Рамона в “Да свалиш Уолстрийт”, излезе с твърденията, че е недоволна от целия шум, който се е вдигнал около нея, и има право на по-високо заплащане от актрисата и останалите продуценти на лентата.

“Да свалиш Уолстрийт” е направен по истински събития, описани от известната американска разследваща журналистка Джесика Преслър в сп. “Ню Йорк”. Филмът показва група стриптийзьорки, които решават да свалят и измамят множество свои заможни клиенти, работещи на Уолстрийт. В началото планът им има успех, но той не трае дълго. Режисьор и сценарист е Лорийн Скафария (“Натрапница” със Сюзан Сарандън), а в ролите влизат все известни лица като Дженифър Лопес, Констанс Ву, Карди Би, Джулия Стайлс, Кики Палмър, Лили Райнхарт.

Преди две години стриптийзьорката Саманта Барбаш, популярна с артистичното си име Саманта Фокс, признава вината и водещата си роля в престъпна женска банда, която дрогирала и обирала заможни мъже в Ню Йорк. По нейната история е направен филмът, който в момента върви по българските кина.

Барбаш била по средата на творчески процес - пишела своята книга Underscore (от англ. - “Подчертавам”), когато продуцентската компания зад “Да свалиш Уолстрийт” се обърнала към нея. Те ѝ направили оферта, която тя не се поколебала да откаже, разказва самата тя пред американските медии.

“Продуцентската компания се свърза с моя адвокат няколко пъти. Но Дженифър Лопес не работи безплатно, защо трябваше аз да го направя. Отказах предложението им. Не исках да вземам участие във филма, защото нямах намерение да отстъпвам телевизионните и филмовите права. Вече исках да направя тв сериал... Не искам да ги излагам и да кажа какво се опитваха да ми предложат”, обяснява Саманта Барбаш.

По думите ѝ Дженифър Лопес дори не се опитала да се свърже с нея за това, че ще влезе в екранния ѝ образ.

“Няма да кажа лоша дума за Дженифър. Уважавам я като актриса. Изглеждаше прекрасно във филма. Нямаше да има филм без нея... Въпреки че не исках да се замесвам в него, тя така и не отдели от времето си, за да ме разбере, да види маниерите ми. Бях много разочарована от това особено като знам, че се познава много добре с бащата на мой приятел.”

Тя не знае какво би казала на Дженифър Лопес, ако я види или чуе сега. “Нямам много мили неща, които да ѝ кажа. За да сме честни, те правят милиони от нещо, заради което толкова сме страдали със сина ми. Толкова съм се разкаяла, пледирах виновна. Но всяка история има две страни. Филмът всъщност не показва какво наистина се е случило с момичетата и от това съм най-разочарована. Би се получило толкова по-добре, ако се бяха водили по истинската история”, казва Барбаш.

Въпреки успеха на “Да свалиш Уолстрийт” тя все още възнамерява да направи сериал, вдъхновен от живота ѝ. И той ще показва цялата истина. “Никой в действителност не знае защо се хващаме на работа като тази. Бях самотна майка. Нямах друг избор, освен да го направя, за да оцелея.”

45-годишната Барбаш има спа център. Тя става екзотична танцьорка, когато е на 19 г., а след това посреща гостите в мъжки клуб в Ню Йорк.

Единственото, което тя харесва в игралния филм, е как Дженифър Лопес се справя с танците на пилон - досущ като истинска професионалистка, без да има дубльор в сцените. Това е и една от най-големите трудности за известните актриси в лентата. Констанс Ву разказва, че никога в живота си не е изпитвала подобна мускулна треска, както след танците на пилон.

“Тренирах почти шест месеца. Носех си преносим пилон във всеки град, за да не пропускам тренировка. Използвах мускули, за които не се бях сещала преди това”, обяснява Джей Ло. За обучението на актрисите, които трябва да играят стриптийзьорки, се грижи Джоана Сапаки - бивша изпълнителка и акробатка от трупата на “Цирк дю Солей”.

Освен това заедно с годеника си Алекс Родригес Джей Ло посещава известни стриптийз барове в Ню Йорк, за да се потопи по-добре в атмосферата на този свят.

Лопес сама дава идеята да танцува на пилон в първите минути на филма - все пак героинята ѝ е най-добрата от всички в клуба, а зрителите трябвало да се убедят защо е така.

“Щом започнах да танцувам, си казах: Какво съм си мислела - толкова е трудно. От години танцувам и се движа добре, знаех, че няма да е голям проблем за мен. Но всъщност да правя акробатичните разтягания на пилона, така че да приличам на някого, който се е занимавал с години с това, беше доста трудно само с два месеца тренировки. Имах много синини, разтегнати мускули”, разказва Лопес.

Тя се справя толкова добре с образа на Рамона, че според някои това е най-добрата ѝ роля в последните години. Самата Дженифър обяснява, че това, което най-силно я привлича във филма, е, че той е за “алчност, власт и американската мечта, за редното и нередното; за това колко далеч си готов да стигнеш, преследвайки мечтите си”.

Самата Дженифър Лопес от съвсем малка усеща, че ще стане звезда. През 1973 г., когато е 5-годишна, тръгва на уроци по танци и пеене. Семейството ѝ насърчава нея и двете ѝ сестри да правят свои представления, но само вкъщи - една пред друга, за да ги пазят от различни опасности. Заради това и трите момичета са записани в католическо училище, а след това и в девическа гимназия.

В последния клас там разбира, че ще има кастинг за момичета тийнейджъри за нискобюджетен филм. Дженифър е одобрена да участва в него и малко след снимките вече е категорична - това ще бъде нейната кариера. Родителите ѝ обаче са против. Заради това тя се изнася от дома на семейството си и се мести в апартамент в Манхатън.

Започва да се изявява все по-често като актриса, певица, танцьорка, снима се в музикални клипове, явява се на различни кастинги.

През 1991 г. се качва на сцената на Американските музикални награди като танцьорка на групата New Kids on The Block. По-малко от 10 години по-късно сама ще бъде сред номинираните за отличията, а днес вече има няколко статуетки от тях в колекцията си от награди.

Първата си голяма роля в игрален филм получава през 1995 г., когато влиза в образа на младата Мария Санчес в “Моето семейство”, но сериозното признание идва малко по-късно - със “Селена”. За ролята на певицата Селена Кинтаниля успява да пребори конкуренция от 20 000 млади актриси. Лентата жъне голям успех - номинирана е за “Златен глобус”, а Лопес става кинозвезда и първата латиноамериканска актриса, получила хонорар от 1 млн. долара. Влиза в класацията за 50-те най-красиви хора на планетата на сп. “Пийпъл”.

Следват още касови филми, които се оказва, че тя може да съчатае с музикалните си изяви. Така и днес е сред най-известните певици и актриси в света.

Освен работата и гаджетата си Дженифър Лопес е широко коментирана и заради застраховката, която направи на задните си части. През годините се появяваха различни суми, като най-фрапиращата бе 1 млрд. долара за цялото ѝ тяло. Оказа се, че това е доста преиначено. По последна информация от достоверни източници като Си Ен Ен и “Бизнес инсайдър” тя се е застраховала само за 27 милиона долара.