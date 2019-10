Hooverphonic свириха в София с новата си вокалистка (Снимки)

Хитовете на Hooverphonic зазвучаха в типичния за групата стил, но с нежния и кадифен глас на 18-годишната Лука Крюисберг. Тя се присъедини към формацията след победата си в петия сезон на предаването ,,Гласът на Фландрия“ през 2017 г., а българската публика успя да я види и чуе на живо в петък вечерта в зала "Универсиада". Красивата блондинка смени 4 тоалета в рамките на концерта. Освен любимите си парчета като Mad About You, 2 Wicky, Еden, Amalfi, Badaboum и Romantic, феновете на групата имаха възможността да чуят за първи път на живо и песни от новия албум на Hooverphonic - Looking For Stars.

След концерта в София групата продължава турнето си в Будапеща, Прага и Братислава.