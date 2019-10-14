Васко Василев забравил за 49-ия си рожден ден

ПОСЛЕДНО ОТ

Фен аут от стадионите Фен на мексиканския "Тигрес" ще получи доживотна забрана да посещава мачове. Причината е, че докосна гърдите на футболистката на тима София Хуерта. Запалянкото я помолил да си направят селфи след края на контролата на отбора с "Хюстън Даш" на университетския стадион в Монтерей. Тя откликнала и дори взела телефона му

Затвор грози Алонсо Световният шампион с Испания Шаби Алонсо може да се озове в затвора. Той е обвинен в данъчни измами за няколко милиона евро. Ако се докаже, че е виновен, може да лежи до пет години. Бившият халф на "Реал" е поредният футболист с проблеми с данъчните след Кристиано Роналдо и Лионел