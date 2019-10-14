Васко Василев забравил за 49-ия си рожден ден

Васко Василев забравил за 49-ия си рожден ден14.10.2019 06:31; 24 часа
Световноизвестният цигулар Васко Василев има концерт в Лондон навръх 49-ия си рожден ден, за който беше забравил. Но приятели ще му го напомнят и шампанско ще се лее, за го отбележат. Следва голямо негово ноемврийско турне из България - Плевен, Велико Търново, Русе, Бургас, Сливен, с прекрасната програма “Фламенко” и творби на Пако де Лусия и Пиецола. После лети за Япония.
Честито!
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