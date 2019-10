Продажбите на "Никълбек" скочиха с 569%, след като Тръмп сподели колаж от тяхна песен (Видео)

Дигиталните продажби на канадската група "Никълбек" скочиха с колосалните 569%, след като американският президент Доналд Тръмп сподели колаж, свързан с тяхната песен Photograph, сочат данни на музикалната класация “Билборд”.

Рок групата "Никълбек" са най-добре познати с факта, че от години техни песни и снимки се използват като смешки онлайн. Много потребители в социалните мрежи определят музиката на групата като една от най-еднообразните в историята. Сега, обаче, американският президен изглежда им е направил услуга, посочва bTV.

В началото на месеца Доналд Тръмп сподели колаж с момент от песента Photograph, в който вокалистът на групата Чад Крюгер показва снимка към зрителите. На мястото на оригиналната снимка е монтирана фотография на кандидата за президент Джо Байдън, неговия син и украинския бизнесмен Девън Арчър. Към колажа Тръмп е добавил и извадка от текста, която на български гласи “Вижте тази снимка” (Look at this photograph).

Всичко, което трябва да знаете за: Местни избори 2019

Видеото бързо беше свалено от “Туитър” заради нарушаване на авторските права на “Уорнър мюзик груп”, но онлайн все още могат да бъдат намерени скрийншоти на оригиналната публикация.

Непосредствено след споделянето на снимката дигиталните продажби на Photograph на "Никълбек" скочиха с огромните 569%. Според данните на “Билборд” това означава около 1000 сваляния за една седмица.

Макар песента все още да се използва главно за смешки в интернет, през 2006 г. Photograph за кратко се изкачи до втора позиция в класациите на “Билборд” и се превърна в истински хит.