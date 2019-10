Лейди Гага ще издаде нови версии на албума си "Artpop", но без песен с Ар Кели

Лейди Гага ще издаде нови физически версии - дискове и плочи, на албума си "Artpop" от 2013 г., които не включват парчето "Do What U Want (With My Body)", записано съвместно със скандалния певец Ар Кели, пише в. "Индипендънт".

Новите версии ще се появят на музикалния пазар на 11 ноември - близо шест години след излизането на оригиналния албум, предава БТА.

През януари Лейди Гага се извини за сътрудничеството си с Ар Кели и изтегли "Do What U Want (With My Body)" от различни стрийминг платформи.

Изпълнителката обяви намерението си да изтегли парчето и повече никога да не работи с Ар Кели, след като по телевизията беше излъчен документален филм, в който редица жени обвиняват изпълнителя и продуцент в сексуални посегателства и педофилия, припомня изданието.